Morelia, Mich.- Jueves 11 de diciembre de 2025.- Una mujer sufrió una lesión en una mano tras el estallido de un cohetón que fue utilizado durante una peregrinación que se dirigía hacia el templo de San Diego, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

El hecho tuvo lugar sobre la avenida Madero Oriente, a la altura de la Fuente de las Tarascas. Tras el percance, los acompañantes de la peregrinación solicitaron ayuda a través del número de emergencias.

Momentos después acudieron patrulleros municipales, bomberos y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios a la afectada. La fémina fue canalizada a un hospital para recibir una valoración médica adecuada.

Las instancias competentes ya investigan las circunstancias del incidente. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a extremar precaución en el uso de pirotecnia, especialmente durante las celebraciones religiosas de esta temporada.