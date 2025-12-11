



*Morelia, Michoacán, 11 de diciembre del 2025.-* Como resultado de una acción operativa conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las fiscalías de Michoacán y Nuevo León, fueron localizadas con vida las niñas Maritza Natalia D. y Sofía Camila D., y se detuvo a Luis Felipe “N”, presunto responsable del delito de secuestro cometido en agravio de las menores y de Maritza Natalia E., quien fue localizada sin vida el pasado 29 de noviembre en Uruapan.





La acción operativa desarrollada en el estado de Nuevo León permitió la ubicación de las niñas, quienes permanecen bajo el cuidado de las autoridades de dicha entidad, y posteriormente ser restituidas a sus familiares, conforme a los protocolos correspondientes.



De igual forma se aseguró al investigado quien será trasladado a Michoacán para ser puesto a disposición de la autoridad competente a fin de que se resuelva su situación jurídica.



Recordar que, por el detenido se ofrecía una recompensa por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a fin de lograr su ubicación y captura.