Zamora, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- En una labor coordinada, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron en la ciudad de Zamora a un hombre con orden de aprehensión vigente por el delito de tentativa de homicidio de una persona menor de edad.

Agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la FGE, que realizaban labores de vigilancia en la colonia El Porvenir de esta ciudad, detuvieron al investigado.

Tras confirmar que el ahora indiciado cuenta con un mandato judicial vigente por el citado delito, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que resuelva su situación legal.

A su vez, los elementos de la SSP y de los tres órdenes de gobierno intensifican sus labores preventivas en la región, a fin de inhibir la comisión de ilícitos y garantizar el bienestar ciudadano.