Tarímbaro, Mich.- Jueves 04 de septiembre de 2025.- Una mujer fue ultimada a balazos dentro de una pequeña cachimba sin nombre, la cual se encuentra aledaña al establecimiento denominado “Cafetería Athena”, localizado en el municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.

El hecho de violencia sucedió la mañana de este jueves en el referido negocio ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de la población de San José de la Trinidad, a pocos metros del camino que conduce a la Hacienda San José.

La situación fue reportada al número de emergencias 911, después arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la víctima, cuya identidad es desconocida. Los oficiales acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), se presentaron en la mencionada dirección, iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

Antecedentes

En lo que va del año ya suman cuatro casos de féminas agredidas a tiros en negocios del citado giro ubicados en la mencionada región.

Noche de miércoles 28 de mayo de 2025: Una mujer, identificada como Blanca Estela, es ultimada a tiros por unos criminales, esto en la cachimba “Cafetería Lupita 3”, localizada en la Morelia-Salamanca, a la altura de la colonia tarimbarense Barrio de La Cruz.

Semanas después, las autoridades policiales capturan a dos sudamericanos presuntamente involucrados en el homicidio, individuos identificados como Alfredo y Freddy, el primero venezolano y el segundo colombiano, mismos que ya están vinculados a proceso.

Noche de viernes 22 de agosto de 2025: Tres sujetos armados mataron a Anayeli A., de 35 años de edad, crimen que ocurrió dentro de la cachimba “Restaurante y Cafetería Lety”, establecida a la orilla de la Morelia-Salamanca, a la altura de Cuto del Porvenir.

Mañana de jueves 28 de agosto de 2025.- Una mujer, identificada como Verónica Janeth, de 35 años de edad, es atacada a balazos dentro de la cachimba “Cafetería Marcela”, localizada en la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de Cuto del Porvenir. La víctima sufrió un impacto en la pierna izquierda y fue canalizada a un hospital para su pronta atención médica.

Mañana de jueves 04 de septiembre de 2025.- Autoridades policiales recibieron reporte sobre una mujer herida por impactos de proyectil, esto dentro de una cachimba aledaña a la “Cafetería Athena”, ubicada en el kilómetro 9 de la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de San José de la Trinidad. Los patrulleros atendieron la emergencia, pero al llegar descubrieron que la ofendida ya estaba muerta.