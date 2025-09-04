Morelia, Mich.- 04 de septiembre de 2025.- Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó su primer informe legislativo y de gestión social, en el que destacó el trabajo realizado en la Cámara de Diputados y los beneficios entregados directamente a la ciudadanía michoacana. Asimismo, agradeció a todo su equipo de trabajo, resaltando el esfuerzo y las acciones realizadas en territorio.

En su mensaje, subrayó que cada iniciativa tiene como objetivo proteger a las familias y garantizar un mejor futuro para la sociedad.

Entre las principales iniciativas impulsadas por el diputado Ernesto Núñez destacan la creación de un registro nacional de tarjetas SIM para prevenir delitos que afectan la seguridad y el patrimonio; medidas de protección a adultos mayores frente a abusos, robos o despojo de sus bienes; la tipificación del reclutamiento criminal como delito autónomo, con el objetivo de frenar el uso de niñas, niños y jóvenes por parte del crimen organizado.

También, el reconocimiento del acecho como delito, principalmente en defensa de las mujeres. Asimismo resaltan las reformas contra la trata de personas y la corrupción; la propuesta de permisos laborales que permitan a madres y padres participar en la vida escolar de sus hijos; la creación de veterinarias públicas en municipios con más de 150 mil habitantes; y una regulación ambiental que obliga a conservar al menos un 15% de vegetación en los cambios de uso de suelo.

Núñez Aguilar, explicó que en materia de gestión social, más de 51 mil personas han sido beneficiadas en todo el estado, mediante acciones de infraestructura, educación, salud y desarrollo social, que incluyen rehabilitación de canchas, entrega de materiales, apoyo escolar y atención médica.

“La política se honra en la calle, en la colonia, en la comunidad. Si seguimos caminando juntos, el futuro nos va a encontrar organizados, preparados y con el corazón en el lugar correcto”, expresó.

Por último, el legislador agradeció la confianza de la ciudadanía y refrendó su compromiso de mantener una política cercana a la gente, basada en el diálogo, la cercanía y el trabajo permanente en territorio.