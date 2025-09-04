Pátzcuaro, Michoacán, 4 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, dio la bienvenida a comisionadas y comisionados de todo el país durante la inauguración de la 13ª Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas y Oficinas de Apoyo a Filmaciones, un encuentro que reúne a especialistas, autoridades y representantes de la industria audiovisual.

El evento se desarrolla en el Palacio Municipal y cuenta con la participación del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), la Comisión Mexicana de Filmaciones (COMEFILM), la Secretaría de Turismo de Michoacán, CANACINE y representantes de Amazon LATAM, entre otros.

Durante su mensaje, el alcalde Arreola destacó que Pátzcuaro se ha consolidado como un escenario privilegiado para producciones cinematográficas, televisivas y comerciales, gracias a su riqueza cultural, histórica y natural. Subrayó que este encuentro llega en un momento clave, ya que el municipio se encuentra en proceso de ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que potenciará aún más su proyección internacional.

“Nos sentimos muy honrados de que Pátzcuaro sea la sede de este encuentro. Aquí encontrarán paisajes, edificios históricos, gastronomía, cultura y el calor de nuestra gente. Este evento abre la puerta para que más producciones sigan eligiendo nuestro Pueblo Mágico como locación, generando desarrollo turístico y económico para toda la región”, expresó Arreola.

El programa incluye ponencias, talleres y mesas de debate sobre temas como protocolos de seguridad en filmaciones, incentivos y cash rebates, uso de inteligencia artificial, realidad virtual, storytelling en locaciones y sostenibilidad internacional aplicada al audiovisual, entre otros.

La 13ª Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas se realizará hasta el 6 de septiembre en Pátzcuaro y Tzintzuntzan, con recorridos turísticos, actividades culturales y un cierre plenaria donde se definirán propuestas conjuntas para fortalecer la industria cinematográfica en México.