Apatzingán, Mich.- 09 de marzo de 2026.- Un hombre fue asesinado y otro resultó lesionado, durante un ataque a balazos en la colonia Lomas de Palmira, perteneciente al municipio de Apatzingán. Con este hecho suman dos homicidios durante el mes de marzo en esta demarcación.
De acuerdo con los primeros informes, la agresión se registró cerca de la medianoche, sobre la calle Cayetano Andrade, casi esquina con Antonio de Cesna, donde vecinos reportaron múltiples disparos.
Hasta el sitio se movilizaron paramédicos locales, mismos que confirmaron el deceso de Jonathan P, de 34 años de edad, de ofició campesino. Además, auxiliaron al lesionado Carlos E, de 17 años, mismo que fue hospitalizado y su estado de salud es reportado como delicado
Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para iniciar la correspondiente carpeta de investigación.
En lo que va de este mes de marzo, Uruapan acumula al menos dos personas asesinadas:
06 de marzo. Ejecutan a alias “El Chino” en la colonia Priista de Apatzingán.
10 de marzo. Un muerto y un herido a balazos en la colonia Lomas de Palmira, Apatzingán.