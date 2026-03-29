Villa Jiménez, Mich.- 29 de marzo de 2026.- Un joven perdió la vida luego de que un árbol colapsara y cayera sobre el vehículo en el que se encontraba, en un hecho registrado sobre la carretera Villachuato-Zacapu, a la altura de la comunidad de Huandacuca.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue provocado por las fuertes rachas de viento en la zona, lo que ocasionó la caída del árbol directamente sobre la unidad, dejando al conductor prensado.

La víctima fue identificada como Emiliano R, de 18 años de edad, con domicilio en el municipio de Panindícuaro. El joven viajaba a bordo de una camioneta tipo Kangoo, color blanco.

Al lugar acudieron paramédicos locales, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Asimismo, elementos de la Guardia Civil realizaron labores de resguardo en la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se presentó en el sitio para llevar a cabo las actuaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo, iniciando las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

AGENCIA RED 113