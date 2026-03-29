Zamora, Mich.- 29 de marzo de 2026.- En la sala de urgencia del Hospital IMSS-Bienestar de Zamora perdió la vida el joven que resultó lesionado por una bala pérdida, durante la agresión que sufrieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a manos de una célula criminal.

De acuerdo con testimonios, el muchacho circulaba en su automóvil Nissan March sobre la carretera Zamora-Morelia a unos metros del crucero de Carapan cuando los policías fueron agredidos a tiros por delincuentes.

El automovilista quedó en medio del fuego cruzado y fue alcanzado por una bala pérdida, por lo que socorristas lo auxiliaron y canalizaron al citado nosocomio, donde lamentablemente este domingo pereció.

El ahora occiso respondía al nombre de Erick Said P., L., de 24 años de edad, quien era vecino de la comunidad de La Bolsa en el municipio de Taretan, mismo que se desempeñaba como paramédico.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho.

Es de recordar que durante el atentado también dos oficiales de la Guardia Civil resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales donde permanecen en recuperación.

AGENCIA RED 113