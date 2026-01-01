Huandacareo, Mich.- Jueves 01 de enero de 2026. – Un motociclista, aparentemente de la tercera edad, murió tras sufrir un accidente sobre la carretera Huandacareo–Capacho, informaron autoridades policiales.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 9, frente al panteón de la Tenencia de Capacho. Algunas personas que pasaban por el lugar observaron al individuo inerte junto a la motocicleta siniestrada, por lo que dieron aviso al número de emergencias.

Trascendió que se desconoce la identidad del motorista, quien tenía entre 60 y 65 años de edad, era de complexión media, piel morena y cabello entrecano. Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, los cuales confirmaron el deceso. Los uniformados delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la la Fiscalía Regional, cuyos elementos llegaron a la escena, iniciaron las diligencias respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Asimismo el moto del hoy difunto quedó asegurada, unidad de la marca Yamaha, color negro, con placa guanajuatense BWG4A. Se espera que en las próximas horas el finado sea buscado e identificado por sus familiares.