Nahuatzen, Michoacán, 1 de enero de 2026.- La planta de tratamiento de aguas residuales de la comunidad indígena con autogobierno de Sevina, en el municipio de Nahuatzen, representa un modelo de infraestructura hídrica sustentable que combina procesos técnicos eficientes con un importante ahorro en costos de operación, destacó la coordinadora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), Olivia Cázares Arreola.

Informó que se invirtieron 11 millones de pesos entre la federación, el estado y la comunidad, en esta planta que saneará el 100 por ciento del recurso de la localidad; detalló que cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, la cual establece los criterios de calidad para el reúso seguro del agua tratada en actividades como el riego agrícola y la recarga de acuíferos, lo que amplía el aprovechamiento del recurso hídrico sin afectar la salud pública ni el medio ambiente.

Explicó que entre los trabajos realizados destaca la rehabilitación del sistema de pretratamiento, la laguna facultativa y la formación de una laguna de maduración, procesos que permiten un tratamiento natural del agua residual con bajo consumo energético. Asimismo, se construyó un edificio de operación y control, una caseta rehabilitada y un lecho de secado de lodos, optimizando la gestión de subproductos y reduciendo costos de disposición final.

La planta cuenta además con infraestructura estratégica como un reactor anaerobio de flujo ascendente, cárcamo de bombeo, cisternas de almacenamiento —una de ellas con capacidad de 10 mil litros— y equipamiento electromecánico en el área de pretratamiento, lo que garantiza un funcionamiento continuo, eficiente y acorde a las necesidades de la comunidad.

Como parte de la visión sustentable del proyecto, se instalaron 26 paneles solares que permiten disminuir significativamente el consumo de energía eléctrica convencional, generando ahorros operativos a largo plazo y reduciendo la huella ambiental de la planta. Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán consolida obras hidráulicas funcionales, económicas y ambientalmente responsables que mejoran la calidad de vida de las comunidades.