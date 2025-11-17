Morelia, Mich.- Lunes 17 de noviembre de 2025.- Dos motocicletas protagonizaron un choque y sus respectivos conductores quedaron lesionados, accidente registrado a la altura de la colonia moreliana Unión de Tabiqueros, trascendió en la cobertura de la noticia.

El percance ocurrió durante la mañana de este lunes sobre la avenida Río Grande, a pocos metros de la calle Paseo del Vergel, así como de las instalaciones de Agua Manantiales de Morelia.

Al enterarse de la emergencia, unos paaramédicos acudieron a la citada dirección, otorgaron los primeros auxilios los motoristas y los canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica; la identidad de los pacientes no fue expuesta.

Asimismo, unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y pidieron una grúa para retirar del camino las motos siniestradas.