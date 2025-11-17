Quiroga, Mich.- Domingo 16 de noviembre de 2025.- En la colonia Centro de la cabecera municipal de Quiroga, una camioneta comenzó a incendiarse a causa de un corto circuito en el sistema eléctrico, informaron autoridades policiales y de rescate, la cuales agregaron que sólo hubo daños materiales.

El siniestro ocurrió sobre la calle Arteaga, esquina con Lázaro Cárdenas. Unos habitantes reportaron la situación al número de emergencias 911. Después arribaron bomberos locales, quienes combatieron el fuego y lo sofocaron.

Trascendió que la lumbre perjudicó el área del motor. La unidad afectada es una Dodge Durango de color rojo, con matrícula JPP8593, la cual fue retirada por una grúa para despejar el camino.