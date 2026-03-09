Morelia, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), delegación Michoacán, llamó a las y los productores agrícolas de la entidad a regularizar sus títulos de concesión de aguas nacionales antes del 28 de abril, fecha límite para realizar este trámite.

El delegado de Conagua en Michoacán, Luis Roberto Arias Reyes, refirió que este proceso es de suma importancia, ya que brinda certeza jurídica a las y los productores michoacanos sobre el uso del agua, además de permitir el acceso a programas federales como el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), mediante el cual se pueden obtener tarifas especiales en el consumo de energía eléctrica para riego.

“El llamado es para las y los productores agrícolas y pecuarios de Michoacán cuyos títulos de concesión amparen volúmenes de agua de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, y que hayan vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025”, aclaró el funcionario.

Para realizar el trámite, las y los productores pueden acudir en Morelia a la Dirección Local de la Conagua, ubicada en la avenida Acueducto 3626, colonia Ocolusen; en Uruapan, en Privada de Prolongación Gran Parada 87, colonia Revolución; y en Zitácuaro, en la calle Miguel Hidalgo Oriente 100, colonia Melchor Ocampo.

Las y los propietarios de los predios correspondientes deberán presentar copia del título de concesión a regularizar, comprobar el uso activo del volumen concesionado durante los últimos dos años y entregar un escrito libre donde se solicite la adhesión al decreto. Además, deberán realizar el pago correspondiente por el trámite, requisito del cual están exentos los usuarios agrícolas.