Salvador Escalante, Mich.- Lunes 05 de enero de 2026.- Un motociclista resultó lesionado tras derrapar sobre la autopista Siglo XXI, a la altura del municipio de Salvador Escalante. El motociclo del susodicho ardió en llamas, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente se registró la tarde de este lunes en el kilómetro 69+900, cerca del entronque hacia Zirahuén. En el sitio se presentaron paramédicos de Ambumed, quienes atendieron al motorista identificado como Fernando, de 41 años de edad, mismo que no requirió traslado hospitalario.

Se observó que la moto siniestrada es de la marca Bajaj 400, con matrícula 22286TTY3, la cual terminó calcinada. Agentes de la Guardia Nacional (GN) abanderaron el incidente, realizaron el peritaje respectivo y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar los restos de la moto.

RED 113