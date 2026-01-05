Morelia, Michoacán, 5 de enero de 2026.- Los paisajes de Michoacán han sido mucho más que escenarios cinematográficos, han sido protagonistas de historias que hoy forman parte de la memoria colectiva y de la identidad cultural del país. Con el propósito de reconocer ese legado, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) presenta en el Centro Cultural Clavijero la exposición “Michoacán en el cine. El orgullo de un legado”, una muestra que invita al público a redescubrir la riqueza del estado a través del cine.

Instalada en los pasillos de la planta alta del recinto, la muestra propone un recorrido visual por los rostros, locaciones y momentos que consolidaron a Michoacán como un referente de la cinematografía nacional e internacional. El proyecto surge de la colaboración con la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene como objetivo difundir el patrimonio audiovisual.

El recorrido se apoya en la investigación de Jaime Vázquez, plasmada en el libro “Michoacán en el cine, episodios en la pantalla”, publicado por la Editorial Cuarta República. A lo largo de la muestra, las y los visitantes se encuentran con el legado de figuras que marcaron distintas épocas del cine y la cultura, como Stella Inda, Lilia Prado, Fanny Cano, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Miguel Bernal Jiménez, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Las Jilguerillas, entre otras.

La exposición se conforma de fotografías que dialogan con la arquitectura del Centro Cultural Clavijero e incorporan las ventanas del patio principal como parte del espacio expositivo. Las imágenes, captadas principalmente durante el siglo XX, muestran a figuras emblemáticas del cine mexicano en paisajes michoacanos.

Durante todo el mes de enero, esta muestra permanecerá abierta en el Centro Cultural Clavijero de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, para que las y los visitantes puedan reencontrarse con el orgullo de nuestra memoria cultural.