Zamora, Mich.- 05 de enero de 2026.- En pleno tianguis de juguetes por el “Día de Reyes”, una mujer y su hijo menor de edad resultaron lesionados al ser baleados por un solitario sujeto que logró escabullirse entre la gente.

Respecto al hecho violento se conoció que la noche de este lunes en el número de emergencias se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Corregidora casi esquina con 5 de Mayo de la colonia Centro de Zamora, donde tradicionalmente se instalan puestos de venta de juguetes para que se surtan los Reyes Magos.

De inmediato al sitio se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional, quienes a su llegada fueron notificados que una mujer y un niño se habían trasladado a un nosocomio cercano con impactos de bala en el abdomen.

Los oficiales acordonaron el sitio donde encontraron un casquillo percutido calibre 40 milímetros y otro grupo de patrulleros acudió al nosocomio para brindar seguridad a los afectados.

Los heridos son la señora María Elizabeth G., y su hijo J., A., C., G., de 10 años de edad, vecinos de la colonia Primero de Mayo de esta urbe.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para recolectar los indicios, después se presentaron en el hospital para entrevistarse con la fémina e iniciar la carpeta de investigación respctiva.

