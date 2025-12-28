Uruapan, Mich.- 27 de diciembre de 2025.- La noche de este sábado, un motociclista fue privado de la vida a balazos en el Infonavit Rosa de Castilla, al oriente de la ciudad de Uruapan, a manos de delincuentes que tras cometer el homicidio se dieron a la fuga.

Trascendió que, en un primer momento al filo de las 21:00 horas, vecinos reportaron al número de emergencias un supuesto accidente de un motociclista sobre la calle Miguel Hidalgo, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos de primera respuesta de Cruz Ámbar.

Sin embargo, a su arribo los socorristas revisaron a la persona y se percataron de que ya no tenía signos vitales, además de que presentaba varios impactos de bala, por lo que acordonaron para preservar posibles evidencias.

Elementos de la Guardia Civil arribaron también al lugar y desplegaron un operativo en busca de los homicidas, pero hasta el momento no se tiene reporte de alguna detención relacionada con el caso.

Se supo que el ahora occiso permanece en calidad desconocido, sólo se sabe que tenía entre 30 y 35 años de edad.

Al término de las actuaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, el cuerpo fue enviado al Semefo de la región, en espera de que sea reclamado por sus deudos.

Hasta el momento Uruapan ha registrado al menos 14 homicidios y el hallazgo de una osamenta humana, durante el presente mes de diciembre:

02 de diciembre. Hallan una quinta osamenta en fosa clandestina, en predio del Diputado Carlos Bautista Tafolla.

04 de diciembre. Delincuentes asesinan a joven, en la colonia Morelos de Uruapan.

15 de diciembre. Hallan a hombre muerto, con huellas de violencia en vivienda de La Tamacua.

17 de diciembre. Hallan a hombre maniatado y asesinado al oriente de Uruapan.

17 de diciembre. A balazos matan a joven en Caltzontzin.

18 de diciembre. Motosicarios ejecutan a un albañil en la comunidad de Caltzotzin.

19 de diciembre. Se registra homicidio a balazos en la colonia Valle Dorado, de Uruapan.

20 de diciembre. Matan a balazos a matrimonio y dejan herida a una mujer, en la comunidad de Caltzontzin.

22 de diciembre. Ejecutan a tiros a dos motociclistas en la colonia Doctores, al oriente de Uruapan.

22 de diciembre. Ataque armado contra motociclistas deja dos muertos en Uruapan.

23 de diciembre. Se registra homicidio a balazos en el Centro de Uruapan.

27 de diciembre. Motociclista acribillado en el Infonavit Rosa de Castilla de Uruapan.