Morelia, Michoacán, 27 de diciembre de 2025.- Para garantizar el derecho a la salud en las comunidades originarias, el Hospital Comunitario de Arantepacua operará a su máxima capacidad en octubre de 2026, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), lo que asegurará la atención de urgencias de manera local.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fortalece la infraestructura de salud local para evitar traslados de emergencia hacia Morelia o Uruapan. Al brindar atención inmediata en la comunidad se optimizan los tiempos de respuesta y se incrementan las posibilidades de salvar vidas.

Actualmente, el hospital brinda atención en una primera etapa que integra 16 consultorios de especialidad. Al concluir la segunda fase, la unidad contará con la capacidad quirúrgica y hospitalaria para atender crisis respiratorias, emergencias metabólicas, traumatología y ortopedia, así como cirugías generales, partos y cesáreas de urgencia en quirófano y sala de expulsión.

La unidad dispondrá de equipamiento de vanguardia, destacando sistemas de rayos X de última generación para diagnósticos de alta precisión. Para el área de neonatología, contará con cunas de calor radiante e incubadoras para cuidados críticos, además de tecnología avanzada para brindar soporte vital básico y avanzado en pacientes pediátricos y adultos.

El hospital dispondrá de 25 camas de hospitalización destinadas a la recuperación de pacientes intervenidos, asegurando cuidados de alta calidad. Además, la infraestructura se complementa con un albergue y residencias médicas para dignificar la estancia de los usuarios y facilitar la labor de los especialistas.