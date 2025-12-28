Senguio, Mich.- 27 de diciembre de 2025.- Un trágico suceso se registró la tarde de este sábado en una comunidad rural del municipio de Senguio, donde un hombre fue localizado sin vida luego de un aparente percance ocurrido en un camino de terracería cercano a tierras de cultivo.

El hecho fue reportado por habitantes de la localidad de San Rafael, conocida como la ex Hacienda de Huerta, lo que generó la movilización de corporaciones municipales de seguridad.

Al atender el llamado, los elementos arribaron a una brecha ubicada a un costado de una parcela, donde encontraron a una persona del sexo masculino tendida en el suelo, sin respuesta aparente.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de servicios médicos de emergencia. Los paramédicos procedentes del municipio de Maravatío realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya había fallecido, por lo que se notificó de inmediato a las autoridades ministeriales.

Más tarde, el occiso fue identificado como José Luis S, de 58 años de edad, dedicado a labores del campo y con domicilio en la comunidad de José María Morelos.

En el sitio también fue asegurada una unidad agrícola, un tractor color azul de la marca Ford, modelo aproximado de la década de 1980, el cual presuntamente estaría relacionado con el incidente.

Tras confirmarse el deceso, el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se trasladó a la zona para llevar a cabo las actuaciones legales, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.