Huetamo, Mich.- Martes 03 de febrero de 2026.- Una mujer y una niña resultaron lesionadas cuando su motocicleta chocó contra la puerta de un automóvil que estaba estacionado en la colonia Centro de la cabecera municipal de Huetamo, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente se registró la tarde de este martes sobre la avenida Madero Norte, esquina con la calle 16 de Septiembre, a la altura del denominado “Puente Reforma” y/o “Puente Don Julio”.

De manera extraoficial se supo que el conductor de un Nissan Tsuru blanco presuntamente abrió la puerta de la unidad y, en ese momento, la moto Italika se estrelló, por lo que ambas tripulantes terminaron heridas en el suelo.

Al enterarse del incidente, paramédicos acudieron a la mencionada dirección, atendieron a las personas lesionadas y las canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica. Asimismo, agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.