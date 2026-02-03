Zamora, Mich.- 03 de febrero de 2026.- Sujetos que portaban rifles de asalto protagonizaron una persecución y enfrentamiento en contra de oficiales de la Guardia Nacional, en las inmediaciones de la colonia Miguel Regalado de la ciudad de Zamora, siendo abatido uno de los presuntos agresores.

Fue la tarde de este martes, cuando los agentes federales realizaban patrullajes de vigilancia sobre la calle Miguel Regalado y en determinado momento observaron a los delincuentes armados, quienes al percatarse de la cercanía de los uniformados abrieron fuego en contra de los uniformados al tiempo que trataban de huir.

El tiroteo llegó hasta una zona de predios agrícolas hacía la Estancia de Amezcua, donde uno de los hostiles fue abatido y quedó tirado entre un sembradío de brócoli, empuñando un arma larga, en tanto que sus cómplices lograron escapar.

Al sitio se trasladaron en apoyo patrulleros de la Guardia Civil y Policías Ministeriales quienes peinaron la zona en busca de los otros agresores, sin que se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso.

Trascendió que el fallecido no está identificado mismo que vestía una playera negra, pantalón de mezclilla y tenis negros con blanco y rojo. Su cuerpo fue enviado a la morgue local para los estudios respectivos.