Morelia, Mich., a 17 de febrero de 2026.- En vísperas de que Morena defina a su Coordinador Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, el senador Raúl Morón Orozco se posiciona con una ventaja inalcanzable, según los datos más recientes de la encuestadora Logi-Call, que en su estudio de febrero lo coloca a la cabeza de las preferencias internas con un sólido 34.6%, cifra que duplica a la su competidor más cercano.

La ventaja de Morón Orozco no solo se mantiene firme, sino que muestra una tendencia al alza. Este crecimiento se atribuye a su congruencia política y a un liderazgo probado tras su paso por la alcaldía de Morelia y su actual labor en el Senado de la República.

Un factor determinante en la percepción ciudadana es su estrecha relación con la Presidenta Claudia Sheinbaum, con quien mantiene una unidad estratégica para la transformación de México y Michoacán. Su experiencia legislativa y su trayectoria como impulsor de movimientos sociales en el estado refuerzan su perfil como el candidato natural para el 2027.

En el panorama general por fuerzas políticas, la coalición encabezada por Morena-PT-PVEM domina el escenario electoral con un 31.3% de la intención de voto, por solo el 18.2% del PAN, 13.9% del PRI y MC con el 6.4%.