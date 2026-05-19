Morelia, Michoacán; 19 de mayo de 2026.- Durante la madrugada del lunes, agentes de Policía Morelia detuvieron a dos hombres presuntamente vinculados con el homicidio de un agente de dicha corporación policial.

La detención se derivó de un operativo de búsqueda tras recibir el reporte de un vehículo Nissan Tsuru que se daba a la fuga sobre el Periférico Paseo de la República con dirección de sur a norte. Los ocupantes ignoraron las indicaciones de alto y cometieron diversas faltas al reglamento de tránsito.

Al darle alcance a la altura de la colonia Manantiales, los oficiales marcaron el alto con el altoparlante de la unidad. Luego de ser interceptado, al aproximarse al vehículo los agentes detectaron aliento etílico en los tripulantes y observaron envases de cerveza en el interior.

Durante la inspección de seguridad se localizó, debajo de la palanca de velocidades, 18 dosis de una sustancia granulosa con características similares al cristal y un arma de fuego corta. De acuerdo con información preliminar, el calibre del arma asegurada coincide con el utilizado en el homicidio del oficial, por lo que se investiga la probable relación de los detenidos con dicho hecho.

Ante el hallazgo, ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público junto con el vehículo y los indicios asegurados, para que se determine su situación jurídica y se continúen las indagatorias correspondientes.