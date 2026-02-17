Buenavista, Michoacán, 17 de febrero de 2026.- Como resultado de un operativo interinstitucional, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en conjunto con la Guardia Nacional (GN), localizaron y destruyeron un plantío con más de seis mil plantas de marihuana; en el mismo acto, se procedió a la incineración de aproximadamente 50 kilogramos de dicho enervante.

La acción se realizó en la localidad de Ajuanato, donde personal de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército Mexicano y la GN, ubicó el predio utilizado para el cultivo ilícito. En el sitio también fue detectado un campamento presuntamente empleado por integrantes de la delincuencia organizada, donde se localizaron diversas prendas tácticas.

El plantío y la hierba seca fueron destruidos mediante incineración en el lugar de los hechos, conforme a los protocolos establecidos y bajo los principios de legalidad.

La SSP refrenda que se mantiene activo el esquema de disuasión del delito en la región de Tierra Caliente, mediante la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, a fin de preservar la seguridad y el orden público.