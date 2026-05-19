Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2026.- Con la implementación del sistema de Gobierno Digital, Michoacán ha consolidado una estabilidad financiera sin precedentes que hoy se traduce en más y mejores obras para las y los michoacanos, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal señaló que la modernización digital ha sido la clave para incrementar la recaudación de impuestos y derechos, garantizando que cada peso recaudado regrese de inmediato a la población a través de infraestructura estratégica, rehabilitación carretera y programas sociales.

“Michoacán registra una inversión histórica en diversos rubros, que permiten avanzar en la construcción de obras de gran impacto social como el teleférico de Uruapan que, a tan solo un mes de su operación, ya ha transportado a más de medio millón de pasajeros en la Perla del Cupatitzio”, explicó Ramírez Bedolla.

En materia de transporte y conectividad, el gobernador adelantó que la capital michoacana dará un paso definitivo hacia la modernización el próximo mes de septiembre, con la puesta en marcha de las primeras estaciones del teleférico de Morelia, en el trayecto que comprende del Estadio Morelos al Monumento a Lázaro Cárdenas.

Aunado a esto, recordó que ya se encuentra en proceso la infraestructura para el Morebús, un sistema de movilidad integrada que beneficiará directamente a más de 400 mil habitantes de la zona poniente de la ciudad.

Para agilizar el tránsito en la capital michoacana, destacó que se mantienen en proceso de construcción tres obras clave como los distribuidores viales del Mercado de Abastos, salida a Pátzcuaro y el ubicado en las inmediaciones de Policía y Tránsito.

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Explicó que la entidad, ya se han rehabilitado alrededor de 2 mil kilómetros de la red carretera, una acción que reduce significativamente los tiempos de traslado para la población y optimiza el flujo de mercancías y servicios entre los municipios, apuntalando el desarrollo económico del estado.