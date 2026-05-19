Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor informó que derivado de los operativos conjuntos que se mantienen en la región de la Meseta Purépecha, se logró el abatimiento de tres presuntos integrantes de una célula delictiva que operaba en la zona.

El encargado de la política interna del estado señaló que los hechos ocurrieron sobre la carretera entre las comunidades de Cocucho y Ocumicho, donde elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaban recorridos de vigilancia por aire y tierra como parte de las acciones desplegadas para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Raúl Zepeda Villaseñor detalló que durante las labores operativas las fuerzas de seguridad ubicaron a personas armadas, quienes fallecieron tras el despliegue interinstitucional y un posterior enfrentamiento.

Indicó que a los presuntos agresores se les aseguraron armas de fuego, equipo de comunicación e insignias relacionadas con una organización criminal. Además, señaló que entre sus vestimentas portaban parches con banderas de Colombia.

“El trabajo coordinado entre las fuerzas estatales y federales continúa de manera permanente para preservar la tranquilidad de las comunidades de la Meseta Purépecha y atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población”, expresó.

El secretario de Gobierno agregó que la Fiscalía General del Estado ya realiza las actuaciones correspondientes para la identificación de las personas fallecidas y continuar con las investigaciones derivadas de estos hechos.

Finalmente, aseguró que los operativos de seguridad continúan desplegados en toda la región y que actualmente se ha restablecido el orden en la zona mediante la presencia coordinada de las fuerzas interinstitucionales.