Con el proceso electoral de 2027 en puerta, el senador Raúl Morón Orozco se reafirma como el perfil con mayor respaldo ciudadano para encabezar la candidatura de Morena al Gobierno de Michoacán, de acuerdo a los resultados de la más reciente encuesta de la firma Cripeso, que lo sitúa con una ventaja de 15 puntos porcentuales.

Ante la pregunta sobre quién les gustaría que fuera el candidato de Morena para la gubernatura, los consultados otorgaron a Raúl Morón un sólido 31.97% de las preferencias, es decir, una ventaja de casi 15 puntos por encima de su competidor más cercano, Carlos Torres Piña, quien obtuvo un 17.33%. En el ranking de aspirantes internos también figuran Gabriela Molina Aguilar con un 9.15% y Fabiola Alanís Sámano con un 4.78%.

Este liderazgo es el reflejo de una trayectoria marcada por la congruencia y la presencia territorial. En el Senado de la República, Morón Orozco ha destacado por ser un puente efectivo entre las necesidades de Michoacán y las políticas de la Cuarta Transformación.

Aunado a ello, su cercanía con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha permitido impulsar gestiones en favor del pueblo y se ha caracterizado como un gran promotor del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, reafirmando su compromiso con el humanismo del Gobierno Federal.

Ante la futura elección de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación, Raúl Morón ha hecho un llamado a la unidad y al respeto de las reglas internas, perfilándose como el liderazgo capaz de fortalecer al movimiento en cada rincón del estado.

El estudio de Cripeso también midió la fidelidad de voto en la entidad, en donde Morena cuenta con una sólida base del 48.25%. Muy por detrás se encuentran el PAN con 15.34%, el PRI con 8.30% y la opción de candidatos Independientes con un 6.24%.