Contepec, Mich.- 13 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) a
través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, inició
una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de violación a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego del aseguramiento de diverso
armamento.
En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México,
específicamente elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC) y de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC) de esta FGR, se pudo realizar una revisión a un autobús de pasajeros,
con la ayuda de un binomio canino en la autopista México – Guadalajara, en las
inmediaciones de la caseta de cobro de Contepec.
En dicha revisión, los elementos aseguraron siete granadas de fragmentación y mil 710
cartuchos útiles, distribuidos en cajas de cartón y depositados en la zona de paquetería
del propio autobús, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la
entidad, quien continúa con la integración de la indagatoria para proceder conforme a
derecho.
La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención
Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la
Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes
unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía
su correo electrónico de denuncia vua,michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y
4433225936.
RED 113 MICHOACÁN/Redacción