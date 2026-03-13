Contepec, Mich.- 13 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) a

través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, inició

una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de violación a la Ley

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego del aseguramiento de diverso

armamento.

En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México,

específicamente elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

(SSPC) y de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación

Criminal (AIC) de esta FGR, se pudo realizar una revisión a un autobús de pasajeros,

con la ayuda de un binomio canino en la autopista México – Guadalajara, en las

inmediaciones de la caseta de cobro de Contepec.

En dicha revisión, los elementos aseguraron siete granadas de fragmentación y mil 710

cartuchos útiles, distribuidos en cajas de cartón y depositados en la zona de paquetería

del propio autobús, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la

entidad, quien continúa con la integración de la indagatoria para proceder conforme a

derecho.

La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención

Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la

Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes

unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía

su correo electrónico de denuncia vua,michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y

4433225936.



RED 113 MICHOACÁN/Redacción