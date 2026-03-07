Ciudad de México, 7 de marzo de 2026. Durante la VII Sesión del Consejo Nacional de Morena, el dirigente estatal en Michoacán, Jesús Mora González, destacó que el movimiento atraviesa un momento de fortaleza política y organización interna que permitirá enfrentar con responsabilidad los retos rumbo a los procesos electorales de 2027.

Mora subrayó que, como señaló el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, la unidad del movimiento no es un lujo organizativo, sino una condición estratégica para consolidar la transformación del país y garantizar que las decisiones del partido se conduzcan con reglas claras, transparencia y equidad.

“El Consejo Nacional dejó claro que Morena es un movimiento que nació del pueblo y que sigue caminando con el pueblo. La unidad auténtica se construye con principios, con ética pública y con compromiso con la transformación nacional”, expresó.

Durante la sesión se abordó la importancia de fortalecer la vida interna del partido, establecer lineamientos que den certeza a los procesos políticos rumbo a 2027 y reafirmar el compromiso de la militancia con los principios fundacionales del movimiento: la austeridad republicana, el trabajo a ras de suelo y la vocación de servicio.

En ese contexto, Mora González destacó también la importancia de que la militancia mantenga la congruencia y la disciplina política para preservar la confianza del pueblo. “En Morena siempre hemos tenido claro que no hay cargos públicos, sino encargos del pueblo, y esa convicción debe seguir guiando la actuación de quienes formamos parte de este movimiento”, afirmó.

Asimismo, resaltó el respaldo expresado durante el Consejo Nacional a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en la defensa de la soberanía nacional y en la conducción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

“La defensa de la soberanía es uno de los pilares ideológicos de nuestro movimiento. Morena debe acompañar con firmeza el liderazgo de nuestra presidenta y estar a la altura del momento histórico que vive el país”, señaló.

Finalmente, Mora González reiteró que Morena tiene hoy una responsabilidad histórica: demostrar que la transformación no depende de un solo liderazgo, sino de un movimiento organizado, disciplinado y profundamente comprometido con el bienestar del pueblo.

“Cuidar a Morena es cuidar la transformación y el futuro de México. Cuando el movimiento camina unido, con principios y con el pueblo en el centro, nada puede detener la esperanza que inició en 2018”, concluyó.