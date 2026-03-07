Morelia, Michoacán; 07 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar una vida libre de violencia para las niñas y mujeres, el Gobierno de Morelia a través de la Agencia de Ciudad Inteligente y Transformación Digital (Acitd) consolida una estrategia digital integral que permite prevenir, atender y dar seguimiento puntual a situaciones de riesgo en todo el municipio.

Sobre estas acciones, a realizarse a través de la Agenda de Gobierno Digital 2026, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que la innovación tecnológica es una aliada fundamental para proteger a las ciudadanas.

“Estamos usando la inteligencia de datos para que ninguna mujer se sienta sola; queremos que la tecnología sirva para salvar vidas y fortalecer la tranquilidad de las familias”, afirmó el alcalde.

En este sentido, en coordinación con la Policía Morelia y la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), se busca ampliar el alcance de la Estrategia Punto Naranja y Enlace Seguro, una aplicación que georreferencia establecimientos seguros para las usuarias.

Esta herramienta permitirá que las morelianas compartan su ubicación en tiempo real con el centro de monitoreo, facilitando una respuesta inmediata.

Asimismo, se implementará la Unidad de Contexto, un sistema de información diseñado para registrar llamadas de emergencia y estructurar datos sobre tipologías de violencia.

Este análisis permite mejorar la coordinación institucional y anticipar factores de riesgo, asegurando que la atención brindada por el ayuntamiento sea cada vez más precisa y eficiente para las víctimas.

Finalmente, el sistema Sirus optimizará la gestión interna de casos atendidos por la Semmujeris. Este software permitirá llevar un registro detallado desde el primer contacto hasta la resolución del proceso, generando estadísticas que apoyan la rendición de cuentas y la planeación de políticas públicas que verdaderamente impacten en el bienestar y la seguridad de las mujeres en Morelia.

Con estas herramientas, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con la vanguardia tecnológica puesta al servicio de la gente, convirtiendo al entorno digital en un lugar seguro para las mujeres morelianas y con ello abonar a la construcción del mejor lugar para vivir.