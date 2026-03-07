Lázaro Cárdenas, Mich.- 07 de marzo de 2026.- La Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Décima Sexta Zona Naval, informó que, como resultado de las acciones interinstitucionales de seguridad emprendidas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, se llevó a cabo el aseguramiento de droga, vehículos, armas de fuego y equipo táctico en diversos municipios.

Derivado de los recorridos de vigilancia en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga y La Huacana, fueron detenidos siete presuntos infractores de la ley, asegurándose dos vehículos, ocho armas, dos chalecos, 13 motocicletas con reporte de robo, 38 cargadores, 577 cartuchos, ocho dosis de sustancia granulada color blanco con características similares a las de la metanfetamina y siete gramos de sustancia con características similares a las de la marihuana.

Cabe señalar que las personas detenidas y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, refrenda su compromiso para fortalecer la seguridad, combatir las actividades delictivas que afectan a la población y contribuir al mantenimiento del orden público.