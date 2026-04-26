Morelia, Michoacán; 26 de abril de 2026.- El DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, llevó a cabo una jornada más del programa “Héroes por la Paz” en la Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc, donde más de seiscientas niñas y niños participaron junto a sus familias en actividades diseñadas para fomentar la convivencia y el desarrollo integral.

Durante esta jornada, el espacio se llenó de personajes heroicos que acompañaron las dinámicas, generando un ambiente lúdico donde la niñez pudo identificarse con figuras que promueven valores positivos en su vida cotidiana.

A partir de esta experiencia, el programa refuerza su propio concepto de heroísmo: uno centrado en el juego limpio, el diálogo, el manejo de emociones y el cuidado de la naturaleza, valores representados por Maya, Luna, Tadeo y Axel, los personajes de “Héroes por la Paz” que acompañan cada actividad de forma cercana y comprensible para niñas y niños.

A través de juegos, talleres y dinámicas, las y los asistentes no solo participaron en actividades recreativas, sino que también fortalecieron habilidades sociales y emocionales, en un entorno seguro que favorece la convivencia y la expresión.

Para el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, fortalecer espacios como las ludotecas representa una estrategia para impulsar entornos donde las familias puedan convivir y donde la niñez encuentre oportunidades de desarrollo.

“Estas iniciativas buscan que las niñas y los niños se reconozcan como agentes positivos en su entorno, promoviendo una cultura de paz desde la infancia a través de experiencias significativas”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia impulsa espacios donde la niñez puede desarrollarse de manera integral, fortaleciendo valores que contribuyen a la construcción de una ciudad más armónica.