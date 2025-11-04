El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, expresó su respaldo al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia presentado hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina, el cual se construirá con la participación de todos los sectores sociales y se presentará formalmente en los próximos días. ￼

El Plan Michoacán pone al centro a la gente: justicia, desarrollo y cultura de paz. Desde Morena Michoacán cerramos filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para devolver la tranquilidad a cada municipio”, afirmó Jesús Mora.

De acuerdo con lo expuesto esta mañana, el Plan Michoacán se organiza en tres ejes:

Seguridad y justicia, con refuerzo de la presencia federal, mesas de seguridad quincenales, y la propuesta de una fiscalía especializada para delitos de alto impacto; Desarrollo económico con justicia, incluyendo impulso a salarios dignos e inversión productiva; Educación y cultura para la paz, con programas comunitarios, deportivos y culturales, y acciones para escuelas y juventudes.

Mora subrayó que el enfoque anunciado rechaza las salidas militaristas y apuesta por construir la paz con justicia, desarrollo y respeto a la vida, así como por la articulación del gabinete federal y el diálogo con comunidades, pueblos originarios, sectores productivos y autoridades locales. ￼

“Nuestra tarea es clara: brindarle bienestar al pueblo, acompañar a las autoridades, proteger a las y los presidentes municipales, combatir la extorsión con investigación e inteligencia, y reconstruir el tejido social barrio por barrio. No haremos política con el dolor; haremos justicia con hechos”, agregó.

Jesús Mora convocó a la ciudadanía, sectores productivos y autoridades municipales a sumarse a las mesas y foros que se abrirán para enriquecer el Plan, y a evitar la rapiña política ante la crisis que vive el estado. “La paz se construye entre todas y todos; no con oportunismo, sino con corresponsabilidad.”