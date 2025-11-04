Morelia, Michoacán, a 04 de noviembre de 2025.- Como parte del compromiso del presidente Alfonso Martínez Alcázar de mejorar los servicios públicos y atender las necesidades de las escuelas morelianas, se inauguró la línea de conducción de agua potable que dotará del vital líquido a cinco planteles educativos ubicados en las inmediaciones de Ciudad Industrial, al Oriente de la ciudad.

A través del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), que dirige Adolfo Torres Ramírez, el Ayuntamiento de Morelia llevó a cabo la instalación de una línea de conducción de 516 metros lineales, que beneficiará directamente a más de 5 mil estudiantes y docentes de los planteles CTIS 120, CONALEP, CECATI, CONAFE y la Escuela Secundaria Técnica 99.

El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó la importancia de apoyar a las instituciones educativas del municipio y trabajar en equipo con su comunidad escolar.

“Venimos el día de hoy a abrir la llave, pero también a escucharlos, a escuchar a sus maestros y a llevarnos más tareas, porque yo quiero decirles que en nuestro municipio me hacen muchas peticiones de las escuelas, a mí me toca afuera, al gobierno federal le toca adentro la educación, pero también le tenemos que entrar a muchas deficiencias que hay en esa falta de atención que tienen con muchas escuelas”, dijo Martínez Alcázar, y agregó que con su gobierno siempre van a contar las y los jóvenes, porque son el presente y el futuro de México.

Durante su intervención, el director general del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, subrayó que esta acción pone fin al suministro mediante pipas y que se logró gracias al trabajo conjunto con las instituciones educativas, donde las escuelas aportaron el material y la paramunicipal realizó la instalación con su personal especializado: “Durante más de 15 años el servicio lo estuvieron recibiendo a través de pipas. Hoy lo podemos decir con muchísimo gusto y con mucha emoción que ya tienen agua de la red”.

Por su parte, Gerardo Gamiño Moreno, subdirector del turno matutino de la Escuela Técnica 99, agradeció al alcalde el beneficio recibido, a nombre de todas las instituciones educativas, y reconoció el esfuerzo coordinado entre las escuelas y el gobierno municipal, para que finalmente puedan contar con agua de la red pública.

Durante el evento estuvieron presentes Gregorio Roberto Ramírez Delgado, presidente de FUCIDIM; Claudia Rocío Salcedo Hernández, directora del plantel Conalep Morelia 1; Rosalba Teresa Chávez Acha, representante del CETIS 120; Genoveva Pérez Vieyra, representante del CONAFE; José Jesús Merlos García, representante del CECATI; y Oriana Orozco Rodríguez, madre de familia en representación de la sociedad civil que apoyó este proyecto.

Con esta acción, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con la mejora de la infraestructura hídrica, el fortalecimiento de la educación pública y la colaboración interinstitucional, avanzando firmemente en el objetivo de hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.