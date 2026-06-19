Morelia, Michoacán, 19 de junio de 2026.- El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, rechazó la decisión autoritaria y desproporcionada del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de remover a integrantes del Instituto Electoral de Michoacán, al advertir que esta determinación debilita la autonomía de las instituciones locales y genera incertidumbre a pocos meses del inicio del proceso electoral de 2027.

“Una diferencia de carácter administrativo no puede utilizarse como pretexto para desmantelar prácticamente al órgano electoral de un estado. La democracia se defiende respetando la legalidad, pero también actuando con proporcionalidad, responsabilidad institucional y pleno respeto al federalismo”, expresó el dirigente morenista.

Mora González señaló que resulta especialmente grave que el INE haya optado por la sanción más extrema debido a una designación temporal de apenas nueve días, ignorando otras alternativas legales y poniendo en riesgo la estabilidad del IEM. Agregó que incluso integrantes del propio Consejo General del INE advirtieron que la medida era excesiva y podía comprometer la organización de la próxima elección local.

“No podemos permitir que desde los escritorios de la burocracia electoral nacional se pretenda intervenir arbitrariamente en la vida institucional de Michoacán. El INE debe explicar con absoluta transparencia qué intereses se encuentran detrás de una determinación que no fortalece a la democracia, sino que debilita al árbitro electoral del estado”, afirmó.

El dirigente estatal sostuvo que Morena no defenderá personas ni actuaciones contrarias a la ley, pero tampoco guardará silencio ante decisiones que parecen responder a intereses burocráticos oscuros y que aplican castigos desmedidos sin considerar sus consecuencias para la ciudadanía.

Finalmente, Jesús Mora llamó a garantizar la autonomía, estabilidad y funcionamiento pleno del Instituto Electoral de Michoacán, así como a evitar cualquier intento de utilizar a las autoridades electorales para concentrar facultades, imponer decisiones desde el centro o alterar las condiciones institucionales de la elección de 2027.

“Las instituciones electorales pertenecen al pueblo, no a las élites burocráticas. En Morena defenderemos una democracia con legalidad, autonomía y respeto a la soberanía de Michoacán”, concluyó.