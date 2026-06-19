Pátzcuaro, Michoacán, 19 de junio de 2026.- El presidente municipal, Julio Arreola, encabezó la conmemoración por el 24 aniversario del nombramiento de Pátzcuaro como Pueblo Mágico, destacando que esta distinción representa el esfuerzo de generaciones de pátzcuarenses por preservar su historia, cultura, tradiciones y riqueza natural, consolidando al municipio como uno de los destinos más importantes y emblemáticos de México.

Durante el acto realizado en la Plaza Vasco de Quiroga, el alcalde resaltó que Pátzcuaro fue uno de los primeros municipios del país en recibir esta denominación y que, a lo largo de más de dos décadas, ha fortalecido su atractivo turístico mediante la conservación de su patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, manteniendo vivas las expresiones que le dan identidad.

Julio Arreola destacó que actualmente se desarrollan importantes proyectos para mejorar la imagen urbana y preservar el legado histórico de la ciudad, entre ellos la construcción del nuevo Mercado Municipal, la rehabilitación de espacios públicos y diversas acciones enfocadas en fortalecer la infraestructura turística y cultural del municipio.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con los gobiernos estatal y federal para impulsar acciones de rescate ambiental, saneamiento y conservación del patrimonio, así como los esfuerzos que se realizan para que Pátzcuaro continúe posicionándose como uno de los principales destinos turísticos del país y avance en su aspiración de obtener nuevos reconocimientos internacionales.

Como parte de la celebración, se realizaron presentaciones artísticas, una muestra artesanal y actividades culturales que resaltan la riqueza de las comunidades del municipio. Además, Julio Arreola invitó a habitantes y visitantes a disfrutar del Tianguis Artesanal que se lleva a cabo hasta el 21 de junio en la Plaza Vasco de Quiroga.