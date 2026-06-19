Morelia, Michoacán, 19 de junio de 2026.- En el marco de las actividades

conmemorativas del Mes del Orgullo de la Diversidad Sexual y de Género, la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán llevó a cabo la jornada “Tu orgullo, tu

salud, tus derechos”, un espacio de información, sensibilización y acceso a servicios

preventivos de salud orientado a contribuir al bienestar integral de las personas de la

población LGBT y del público en general.



Durante la actividad, el ombudsperson, Josué Mejía, reconoció que históricamente las

personas de la diversidad sexual y de género han enfrentado condiciones de

discriminación y exclusión, por lo que erradicar estas prácticas constituye una prioridad

para el organismo que encabeza.

Señaló que una de las tareas fundamentales de la Comisión Estatal de los Derechos

Humanos de Michoacán es trabajar permanentemente para garantizar el pleno respeto a

la dignidad humana, particularmente de los grupos de atención prioritaria.

Asimismo, subrayó la necesidad de impulsar reformas legislativas que permitan reconocer

y sancionar adecuadamente el transfeminicidio, atendiendo las violencias específicas que

enfrentan las mujeres trans.

Por su parte, el secretario técnico del organismo, Jonatan Isahib Villa Vargas, destacó que

esta iniciativa parte del reconocimiento de que no puede existir dignidad plena mientras

no se garanticen todos y cada uno de los derechos de las personas.

Añadió que esta jornada representa una herramienta para contribuir a derribar los

prejuicios que aún persisten en la sociedad respecto de las personas de la diversidad

sexual, bajo principios fundamentales como el amor, el respeto, la igualdad y la inclusión.

Al hacer uso de la palabra, la magistrada Elvia Higuera Pérez, en representación del Poder

Judicial; Gerardo Andrés Herrera Pérez, de la Fiscalía General del Estado; e Itzel Yunuen

Iturbe Hernández, del Poder Legislativo, coincidieron en señalar que la obligación de un

Estado democrático es garantizar que todas las personas puedan vivir en libertad e

igualdad.

Destacaron que construir una sociedad verdaderamente democrática implica asegurar

que el pensar, el sentir, el desear y el amar nunca sean motivos de exclusión, sino

condiciones que permitan construir entornos basados en el respeto, la igualdad de

oportunidades y la no discriminación.

Compartieron además la premisa de que las diversas manifestaciones del Orgullo LGBT

representan una respuesta histórica frente a contextos de exclusión y opresión que

durante décadas invisibilizaron a esta población.

La jornada fue organizada por personal de las áreas médica y de psicología de la CEDH

Michoacán e incluyó la plática “Diversidad con Dignidad: El ABC de los Derechos LGBTIQ+”,

impartida por los psicólogos Iris Daniela Navarrete Hernández y Héctor Hernán Herrera

Lunar, así como pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis B realizadas con el apoyo de

personal de CAPASITS, perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán.

Asistieron representantes de instituciones gubernamentales, activistas, luchadores

sociales e integrantes de colectivos defensores de los derechos de las personas de la

diversidad sexual, así como estudiantes de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales y

de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.