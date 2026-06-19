Morelia, Michoacán, 19 de junio de 2026.- En el marco de las actividades
conmemorativas del Mes del Orgullo de la Diversidad Sexual y de Género, la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán llevó a cabo la jornada “Tu orgullo, tu
salud, tus derechos”, un espacio de información, sensibilización y acceso a servicios
preventivos de salud orientado a contribuir al bienestar integral de las personas de la
población LGBT y del público en general.
Durante la actividad, el ombudsperson, Josué Mejía, reconoció que históricamente las
personas de la diversidad sexual y de género han enfrentado condiciones de
discriminación y exclusión, por lo que erradicar estas prácticas constituye una prioridad
para el organismo que encabeza.
Señaló que una de las tareas fundamentales de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Michoacán es trabajar permanentemente para garantizar el pleno respeto a
la dignidad humana, particularmente de los grupos de atención prioritaria.
Asimismo, subrayó la necesidad de impulsar reformas legislativas que permitan reconocer
y sancionar adecuadamente el transfeminicidio, atendiendo las violencias específicas que
enfrentan las mujeres trans.
Por su parte, el secretario técnico del organismo, Jonatan Isahib Villa Vargas, destacó que
esta iniciativa parte del reconocimiento de que no puede existir dignidad plena mientras
no se garanticen todos y cada uno de los derechos de las personas.
Añadió que esta jornada representa una herramienta para contribuir a derribar los
prejuicios que aún persisten en la sociedad respecto de las personas de la diversidad
sexual, bajo principios fundamentales como el amor, el respeto, la igualdad y la inclusión.
Al hacer uso de la palabra, la magistrada Elvia Higuera Pérez, en representación del Poder
Judicial; Gerardo Andrés Herrera Pérez, de la Fiscalía General del Estado; e Itzel Yunuen
Iturbe Hernández, del Poder Legislativo, coincidieron en señalar que la obligación de un
Estado democrático es garantizar que todas las personas puedan vivir en libertad e
igualdad.
Destacaron que construir una sociedad verdaderamente democrática implica asegurar
que el pensar, el sentir, el desear y el amar nunca sean motivos de exclusión, sino
condiciones que permitan construir entornos basados en el respeto, la igualdad de
oportunidades y la no discriminación.
Compartieron además la premisa de que las diversas manifestaciones del Orgullo LGBT
representan una respuesta histórica frente a contextos de exclusión y opresión que
durante décadas invisibilizaron a esta población.
La jornada fue organizada por personal de las áreas médica y de psicología de la CEDH
Michoacán e incluyó la plática “Diversidad con Dignidad: El ABC de los Derechos LGBTIQ+”,
impartida por los psicólogos Iris Daniela Navarrete Hernández y Héctor Hernán Herrera
Lunar, así como pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis B realizadas con el apoyo de
personal de CAPASITS, perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán.
Asistieron representantes de instituciones gubernamentales, activistas, luchadores
sociales e integrantes de colectivos defensores de los derechos de las personas de la
diversidad sexual, así como estudiantes de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales y
de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.