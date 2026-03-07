Ciudad de México, 7 de marzo de 2026.- La consejera nacional de Morena y diputada local, Giulianna Bugarini, participó este sábado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, donde se reafirmó la unidad del movimiento y el compromiso de seguir profundizando la transformación de la vida pública del país.

Durante la sesión, Bugarini destacó que el Consejo Nacional es un espacio fundamental para fortalecer la organización interna del movimiento y mantener firmes los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación.

“El Consejo Nacional es el corazón organizativo de nuestro movimiento. Aquí reafirmamos que Morena sigue siendo un partido-movimiento que trabaja con el pueblo y para el pueblo, con convicción, organización y trabajo colectivo para seguir transformando a México”, señaló.

La sesión fue inaugurada con la participación de Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional; Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; Carolina Rangel Gracida, secretaria general del CEN; y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización.

De acuerdo con el Estatuto de Morena, el Consejo Nacional es la máxima autoridad del partido entre congresos nacionales y está integrado por 364 consejeras y consejeros, quienes tienen entre sus funciones evaluar el desarrollo del movimiento, formular recomendaciones, discutir y aprobar reglamentos internos, así como la plataforma electoral.

Giulianna Bugarini subrayó que estos espacios permiten mantener viva la esencia del movimiento que nació desde el pueblo y que hoy sigue impulsando cambios profundos en el país.

“La Cuarta Transformación se fortalece cuando trabajamos unidos, organizados y con claridad de rumbo. Desde cada espacio seguiremos impulsando decisiones y políticas públicas donde el pueblo esté siempre en el centro”, concluyó.