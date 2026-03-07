Huetamo, Mich.- 7 de marzo de 2026.- Oficiales del Ejército Mexicano, durante el despliegue permanente que mantienen las fuerzas del orden en la región de Huetamo, localizaron y destruyeron cinco plantíos de marihuana.

De acuerdo con fuentes castrenses, los militares ubicaron las áreas de cultivo de droga en las inmediaciones de la comunidad de Palo Seco, en una zona serrana del municipio.

El primero de los sembradíos, de aproximadamente 400 metros cuadrados, tenía plantas de 40 centímetros de altura, estimando un peso aproximado de 160 kilogramos de enervante. Un segundo cultivo con una extensión de 1,000 metros cuadrados, calculándose un peso aproximado de 600 kilogramos de “mota”.

El tercer plantío corresponde a una superficie de 600 metros cuadrados, estimando un peso aproximado de 240 kilogramos de marihuana. El cuarto cultivo era de aproximadamente 3,000 metros cuadrados de superficie, con plantas que alcanzaban hasta un metro de altura, con un peso estimado cercano a 4 mil 200 kilogramos.

Mientras que el último de los sembradíos ilegales tenía una superficie de 400 metros cuadrados y un peso aproximado de 400 kilogramos.

En total, las autoridades estimaron que los cinco sembradíos representaban más de 5.6 toneladas de marihuana, las cuales fueron incineradas en el lugar y se dio parte a las autoridades competentes.