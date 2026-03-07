La senadora por Michoacán, Celeste Ascencio, participó en el Consejo Nacional de Morena, donde se analizaron los retos organizativos y políticos del movimiento rumbo a los próximos procesos electorales.

Durante la sesión se destacó que la transformación que vive México se ha construido a partir de la organización, los principios y la convicción de que la política debe estar al servicio del pueblo, por lo que uno de los compromisos centrales es fortalecer las reglas internas, garantizar procesos justos y preservar la unidad del movimiento.

En ese marco, la legisladora expresó su reconocimiento al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien —señaló— ha reafirmado el compromiso de México con la soberanía nacional y el respeto a la igualdad entre los pueblos.

Celeste Ascencio subrayó que el movimiento debe seguir siendo una fuerza política cercana a la gente y fiel a los principios que le dieron origen.

Asimismo, la senadora coincidió con el planteamiento realizado durante el Consejo por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, sobre la importancia de procesar las legítimas aspiraciones políticas dentro del movimiento sin fracturar la unidad ni poner en riesgo la confianza del pueblo.

En ese sentido, reiteró que la fortaleza de Morena ha estado siempre en su organización y en la capacidad de mantener la unidad en torno a sus principios y a su compromiso con la transformación del país.

Finalmente, Celeste Ascencio reiteró que continuará trabajando desde el Senado para fortalecer el proyecto de transformación y para que estados como Michoacán sigan siendo parte activa de este momento histórico que vive México.