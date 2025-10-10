El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que el único proyecto político que verdaderamente trabaja en favor del pueblo es el que encabeza Morena, pues está dando resultados tangibles al reducir los índices de pobreza, crear infraestructura y fortalecer las instituciones educativas y de salud.

Mora González señaló que los avances alcanzados por el movimiento de la Cuarta Transformación han generado molestia entre los sectores conservadores, quienes —dijo— “quisieran que le fuera mal a México y a Michoacán”.

El dirigente morenista subrayó que, ante la falta de propuestas, los partidos de oposición recurren a inventarse encuestas que buscan simular un crecimiento en sus preferencias electorales, aunque la realidad en territorio muestra otra cosa.

Finalmente, aseguró que las encuestadoras serias y con credibilidad colocan consistentemente a Morena como la fuerza política con mayor respaldo ciudadano, reflejo del apoyo popular a las políticas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.