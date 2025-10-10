Morelia, Michoacán; 09 de octubre de 2025.- El Instituto Municipal de Planeación de Morelia (Implan), recibió el reconocimiento Empresa de Diez Plus, por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) Michoacán, gracias al cumplimiento que ha registrado en sus cuotas obrero-patronales durante los últimos 10 bimestres.

Esta acción es una importante muestra del compromiso que mantiene el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con sus colaboradores.

El director general del Implan Morelia, Rubén Flores Muñoz, celebró este reconocimiento que implica que el instituto cuenta con un entorno laboral que promueve la calidad en el empleo y el bien de sus colaboradores, lo cual es traducido en mejores condiciones laborales, programas de capacitación y desarrollo profesional, así como en una mayor estabilidad y seguridad en el empleo.

“Estamos muy contentos por ser considerados como una Empresa de Diez Plus, distinción que nos da un impulso para seguir trabajando por el bienestar y desarrollo de nuestras colaboradoras y colaboradores, instrucción que nos ha dado nuestro presidente, Alfonso Martínez Alcázar”, resaltó Flores Muñoz.

Asimismo, el encargado de despacho del Infonavit en Michoacán, Norberto Bedolla Rendón, recordó que este esfuerzo es una forma de destacar a aquellas empresas que sobresalen como líderes en diferentes aspectos laborales; por lo que, en la entidad, se ha entregado el reconocimiento como Empresa de Diez a 15 mil 925 empresas; mientras que han sido 823 las empresas acreedoras a la distinción de Empresas de Diez Plus.