Morelia, Michoacán, 20 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) abrió la segunda convocatoria de Apoyo a Festivales y Muestras de Cine, con una bolsa de 250 mil pesos para cinco proyectos y el incremento de un apoyo respecto a la edición 2025. La iniciativa está dirigida a proyectos que contemplen actividades presenciales de exhibición en territorio michoacano.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, señaló que esta convocatoria busca impulsar y visibilizar el trabajo de las y los creadores, con el objetivo de fortalecer la exhibición cinematográfica fuera de las grandes ciudades. Afirmó que para esta edición se otorgarán cinco apoyos de 50 mil pesos a festivales o muestras cinematográficas, y se priorizarán aquellos que fomenten la descentralización cultural, la cultura de paz y la diversificación de públicos.

Por su parte, la jefa del Departamento de Cine, Jenniffer Córdova Solís, destacó que la convocatoria tiene alcance nacional, siempre que los proyectos contemplen un circuito en Michoacán. El programa está dirigido a festivales consolidados o en proceso de consolidación que cuenten con al menos una edición previa en los últimos dos años. Las propuestas deberán incluir actividades en al menos dos municipios e incorporar acciones formativas, como talleres o conversatorios.

Asimismo, el productor Felipe Godoy, integrante del consejo técnico de la Red Michoacana de Festivales de Cine, subrayó la importancia de dar continuidad a este tipo de apoyos, especialmente para el cine independiente que se desarrolla fuera de los grandes circuitos.

El registro es gratuito y estará disponible hasta el 17 de abril a las 23:59 horas, y los resultados se darán a conocer el 7 de mayo de 2026. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el portal web cultura.michoacan.gob.mx