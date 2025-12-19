Este viernes 19 de diciembre de 2025, Morelia amanece con temperaturas frescas y cielos mayormente despejados, con mínimas alrededor de 4 °C al amanecer y máximas que podrían alcanzar 22–23 °C durante la tarde, ofreciendo una sensación agradable para estar al aire libre.

El clima se mantendrá estable y sin probabilidad de lluvia, con nubes dispersas por la mañana que darán paso a un cielo más soleado hacia media tarde. Los vientos serán suaves y no se esperan condiciones adversas significativas.

Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, permitiendo una noche fresca y tranquila, con cielos despejados.