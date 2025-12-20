Uruapan, Mich.- 19 de diciembre de 2025.- La noche se este viernes, un hombre se arrojó al río Cupatitzio, a la altura del lugar conocido como el “Puente del Terror”, en los límites de las colonias Casa del Niño y Valle de las Delicias, lo cual provocó una fuerte movilizó a diversas corporaciones de auxilio y policías municipales.

Trascendió que al filo de las 20:00 horas, algunas personas observaron al hombre cuando se lanzó al río, desde el citado puente, por lo que de inmediato notificaron al número de emergencias 911.

Un hombre se arrojó al río Cupatitzio en Uruapan; cuerpos de auxilio mantienen un operativo de búsqueda nocturno.#Uruapan #RíoCupatitzio #OperativoDeBúsqueda pic.twitter.com/8HkuFyjWL3 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 20, 2025

En cuestión de minutos al lugar arribaron paramédicos de primera respuesta Protección Civil Municipal, ProRescue y Rescate Michoacán, Delegación Uruapan, quienes implementaron un operativo de búsqueda en las márgenes del río utilizando equipo de alta montaña. Los socorristas revisaron la zona, sobre la calle Efrén Capiz, en la colonia Valle de las Delicias hasta la colonia Emiliano Zapata, sin embargo, no lograron localizar a la persona.

Hasta el momento, el personal especializado en búsqueda y rescate continúa trabajando en la zona.