Buenavista, Mich.- 19 de diciembre de 2025.- La oportuna denuncia de ciudadanos permitió la localización de dos artefactos explosivos en la localidad de Paredes del Ahogado, en el municipio de Buenavista, lo que derivó en un despliegue de seguridad por parte de corporaciones estatales y federales.

Loa elementos de la Guardia Civil acudieron al sitio tras recibir el reporte y, al confirmar la presencia de los objetos sospechosos, procedieron a acordonar la zona como medida preventiva, con el objetivo de proteger a la población y evitar cualquier incidente.

Al operativo se sumaron los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo en las labores de resguardo y seguridad perimetral durante la intervención.

Más tarde, especialistas del Grupo BLAEI llevaron a cabo los protocolos establecidos para el manejo de explosivos, logrando la desactivación y destrucción controlada de ambos artefactos. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales.

Finalmente, se informó que la situación quedó completamente bajo control y sin novedades, al tiempo que se reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier objeto o situación sospechosa que represente un riesgo para la seguridad pública.