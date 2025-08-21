Nuevo Urecho, Mich., 21 de agosto de 2025.-El diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, destacó que el trabajo en unidad es el ingrediente principal que ha dado resultados positivos en el desarrollo de cada uno de los municipios que comprenden el Distrito 22 que representa.

“El trabajo cercano a la gente, es lo que nos distingue en nuestra región; hoy me siento orgulloso de que Nuevo Urecho, con María del Carmen Carrillo Gaytán al frente como su alcaldesa, se distinga por impulsar acciones siempre de la mano con su gente; siendo es un claro ejemplo de que ir siempre en unidad, nos dará mayores oportunidades de desarrollo”, expresó el legislador.

Asimismo, Reyes Galindo, aprovechó para felicitar a la presidenta municipal de Nuevo Urecho por su primer Informe de Gobierno, a quien tuvo la oportunidad de acompañar en este ejercicio de transparencia y la rendición de cuentas.

“Felicidades a mi amiga Carmelita, veo el gran cariño que la gente siente por ti, por su Presidenta, porque basa su gobierno en la cercanía con el pueblo y en la honestidad; con ello reafirma su compromiso incansable para construir un futuro mejor”, indicó el diputado.