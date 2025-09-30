La Piedad, Mich.- 30 de septiembre de 2025.- En un terreno localizado a un costado del Boulevard Lázaro Cárdenas, fue hallado el cadáver de un masculino desconocido, mismo que presenta huellas de tortura e impactos de bala, además tenía el rostro destrozado y carcomido, así como los dedos de la mano izquierda cercenados.

Sobre el caso se pudo conocer que patrulleros de la Guardia Civil recibieron un reporte ciudadano que alertaba sobre un masculino tirado entra la maleza, en la colonia Campestre, a un costado del taller “Auto Servicio Eléctrico Anguiano” y frente al nuevo mercado de abastos.

Los oficiales acudieron para atender la denuncia ciudadana y al revisar el área confirmaron que se trataba de un sujeto asesinado, mismo que estaba tirado bocarriba, por lo que establecieron un perímetro y solicitaron la intervención de las autoridades investigadoras.

Del finado no se pudo establecer una media filiación, ya que la cara la tenía destrozada y carcomida hasta la columna, se trata de una persona que vestía una sudadera negra con la leyenda “Champion”, pantalón negro y tenis rojos,

Más tarde los integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen arribaron al lugar para realizar los correspondientes actos de investigación y el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a la morgue local.