En el más reciente ejercicio de medición de la casa encuestadora Massive Caller refleja un movimiento significativo en las preferencias rumbo a la contienda por la alcaldía de Morelia, destacando el crecimiento sostenido de Adolfo “Fito” Torres.

De acuerdo con los datos de abril, Fito ha logrado posicionarse con fuerza en la percepción ciudadana, reduciendo de manera considerable la distancia frente a Paola Delgadillo, quien históricamente ha ocupado el primer lugar. El avance lo coloca actualmente en un escenario de empate técnico, consolidándolo como uno de los perfiles con mayor competitividad de cara a las próximas elecciones.

El crecimiento de Adolfo “Fito” Torres no es menor: refleja una mayor presencia territorial, cercanía con la ciudadanía y una narrativa que ha comenzado a conectar con distintos sectores sociales en la capital michoacana. Su posicionamiento ya no se limita a ser una figura emergente, sino que lo proyecta como un contendiente real dentro del escenario político local.

En el más reciente ejercicio de medición de la casa encuestadora Massive Caller refleja un movimiento significativo en las preferencias rumbo a la contienda por la alcaldía de Morelia, destacando el crecimiento sostenido de Adolfo “Fito” Torres.

De acuerdo con los datos de abril, Fito ha logrado posicionarse con fuerza en la percepción ciudadana, reduciendo de manera considerable la distancia frente a Paola Delgadillo, quien históricamente ha ocupado el primer lugar. El avance lo coloca actualmente en un escenario de empate técnico, consolidándolo como uno de los perfiles con mayor competitividad de cara a las próximas elecciones.

El crecimiento de Adolfo “Fito” Torres no es menor: refleja una mayor presencia territorial, cercanía con la ciudadanía y una narrativa que ha comenzado a conectar con distintos sectores sociales en la capital michoacana. Su posicionamiento ya no se limita a ser una figura emergente, sino que lo proyecta como un contendiente real dentro del escenario político local.